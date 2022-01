VỤ BIẾN MẤT BÍ ẨN CỦA NỮ PHI CÔNG ĐẦU TIÊN BAY VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Nữ phi công người Mỹ Amelia Earhart đã biến mất bí ẩn khi bà đang hoàn thành nốt chặng cuối cùng của hành trình bay vòng quanh thế giới.

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1932 mang tên "The Fun of it", Amelia Earhart từng nói rằng: "Việc bay trên trời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng niềm vui từ việc đó thực sự đáng giá".

Tuy nhiên, với nữ phi công đầu tiên bay một mình, không dừng lại băng qua Đại Tây Dương, "cái giá" cho niềm vui mà bà phải trả có lẽ rất đắt.

Ngày 5/1/1939, một tòa án Mỹ tuyên bố Earhart qua đời, sau khi bà mất tích bí ẩn trong 18 tháng từ ngày 2/7/1937, trong nỗ lực trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới.

Tuyên bố của tòa án tưởng chừng đã khép lại những bàn luận về số phận của Earhart, nhưng nó vẫn không thể làm dừng lại những giả thuyết về sự biến mất bí ẩn khi sắp hoàn thành chuyến bay quan trọng của riêng bà cũng như với ngành hàng không thế giới.

NỮ PHI CÔNG HUYỀN THOẠI

Amelia Earhart (Ảnh: Getty).

Amelia Earhart sinh năm 1897 tại Atchison, Kansas, Mỹ. Bà bén duyên với hàng không vào tuổi 24 và sau đó trở nên nổi tiếng với những kỷ lục.

Earhart bắt đầu có niềm đam mê với việc trở thành phi công khi tham dự một triển lãm hàng không ở Toronto, Canada vào những năm 1920, khi bà chuyển tới đây để làm trợ lý y tá trong Thế chiến I. Bà đã tham gia các lớp học ở California, Mỹ, rồi tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với máy bay thông qua các lớp học vào những ngày nghỉ.