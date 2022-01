Vụ bé gái bị bạo hành tử vong: Điều tra kỹ để định đúng tội danh

Ngày 2/1, VKSND quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ bé N.T.V.A (SN 2013) tử vong do bị bạo hành lên VKSND TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Công an quận Bình Thạnh cũng đã chuyển vụ việc lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để trực tiếp điều tra.



Hành vi tàn nhẫn



Liên quan đến vụ án này, VKSND TP.HCM cũng đang phối hợp với Công an TP.HCM củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra.



Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để phối hợp với VKSND TP.HCM và TAND TP.HCM truy tố, xét xử làm án điểm.



Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra hành vi "Hành hạ người khác". Ngày 30/12/2021, công an tiếp tục bắt ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột cháu A.).



Đáng chú ý, sau khi bắt khẩn cấp bà Trang và ông Thái, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng phục hồi toàn bộ camera gốc ở căn hộ nơi ông Thái thuê tại quận Bình Thạnh. Bước đầu công an xác định ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu ghi lại cảnh bà Trang ra tay tàn độc với con gái mình.



Kết quả phục hồi camera cho thấy Trang nhiều lần bạo hành, đánh đập dã man cháu A. trước sự chứng kiến của Thái. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh bé gái 8 tuổi này. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân đạp vào ngực, bụng cháu bé; dùng dây trói chân tay A. rồi bắt cháu quỳ dưới nhà học bài. Do bị đánh đập dã man nên cháu A. kiệt sức, khó thở, không thể gượng dậy, ngã quỵ rồi ngất lịm. Trang liền gọi Thái về chở A. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.



Kết quả giải phẫu tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng, gãy 3 xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não nhẹ.

“Dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người nhiều lần đánh đập khiến cháu bé 8 tuổi tử vong Có dấu hiệu tội "Giết người"



Theo luật sư Đỗ Đức Vĩnh, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (VKSND Cấp cao tại TP.HCM), việc khởi tố vụ án hình sự khi thấy rõ hành vi ban đầu bảo đảm cho cơ quan tố tụng thực hiện các thao tác theo quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời thời gian xử lý tội phạm. Quá trình điều tra xác định rõ hành vi của bị can tội danh nào thì cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh đó, hoặc VKSND cùng cấp thay đổi tội danh. Việc này được quy định trong Bộ Luật Tố tụng hình sự.



Về việc Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác", luật sư Vĩnh cho rằng khi xem xét vụ việc, VKS có thể hủy quyết định khởi tố của cơ quan điều tra và thay đổi quyết định khởi tố nếu thấy rõ hành vi phạm tội khác và hướng dẫn cơ quan điều tra thực hiện theo quyết định của VKS. Cơ quan điều tra không thống nhất thì vẫn phải thực hiện và báo cáo VKS cấp trên.



"Theo hình ảnh và nội dung báo chí phản ánh thì cơ quan điều tra phải khởi tố tội 'Cố ý gây thương tích' vì thấy rõ cháu bị tác động ngoại lực, đã có đủ cơ sở để khởi tố tội 'Cố ý gây thương tích'. Có lẽ cơ quan điều tra đã quá thận trọng. Riêng đối với vụ án này, theo cá nhân của tôi, đây là tội 'Giết người'. Quan trọng nhất là kết quả giám định, nếu cháu tổn thương các bộ phận cơ thể mà không được chữa, vẫn tiếp tục hành hạ thì có dấu hiệu phạm tội 'Giết người' với động cơ đê hèn" - luật sư Vĩnh phân tích.



Cũng theo luật sư Vĩnh, về mặt pháp luật thì bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang không có tư cách gì với cháu A. "Bà ta chỉ là khách, là người tình của cha nhưng lại xâm hại cháu bé trong căn nhà đó thì tính chất còn nghiêm trọng hơn" - luật sư Vĩnh nhấn mạnh.



Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội của Quốc hội), cho rằng trong vụ việc này, các cơ quan chức năng rất nhanh chóng vào cuộc và làm việc rất có trách nhiệm.



"Tôi mong muốn cơ quan tố tụng và các cơ quan tổ chức liên quan làm rõ trong thời gian cháu A. ở chung với cha và người tình của cha thì cháu còn bị bạo hành nào khác về tinh thần, ví dụ như mắng chửi chì chiết, hoặc phạt vạ nào khác không? Phải điều tra đầy đủ những hành vi bạo lực đối với cháu A. thì việc buộc tội mới đúng tội danh".



"Mong sớm đưa ra xét xử"



Bà Lê Thị Thu - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam - cho biết dư luận rất đồng tình trước việc các cơ quan tố tụng nhanh chóng vào cuộc điều tra nhằm mang lại công bằng cho cháu bé vô phúc, bị bạo hành và qua đời trong đau đớn. "Tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất kết luận điều tra, ra cáo trạng truy tố và xét xử để những đối tượng này nhanh chóng trả giá" - bà Thu kiến nghị.