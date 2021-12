Vụ bé gái bị bạo hành tử vong: Ban quản lý chung cư Sài Gòn Pearl lên tiếng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 28/12, BQL chung cư Sài Gòn Pearl thông tin về việc bé gái sinh sống tại đây bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) - là con riêng của ông N.K.T.Th. (36 tuổi, ngụ quận 1). Ở cùng căn hộ còn có Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - được cho là vợ sắp cưới của ông N.K.T.Th.

Cụ thể, chiều 22/12, BQL nhận điện thoại đề nghị giúp đỡ từ một cư dân và khi lên đến căn hộ, BQL ghi nhận bố của bé đang thực hiện các động tác sơ cứu.

Theo lời kể của gia đình, nguyên nhân là do bé bị sặc thức ăn.