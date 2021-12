Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Ám ảnh "roi mây thần thánh", "bậc thầy dạy con"!

Your browser does not support the audio element.

Những ngày qua, dư luận dậy sóng vụ việc bé gái T.T.V.A. (8 tuổi, TPHCM) bị "dì ghẻ" đánh đập, bạo hành đến chết. Liên quan đến vụ việc, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, vợ sắp cưới của bố bé gái, trú tỉnh Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Đối tượng Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trang khai nhận nhiều lần dùng roi mây đặt mua trên mạng để đánh đập bé V.A. khiến cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím mới, cũ. Thậm chí, những khi roi mây gãy, Trang còn dùng gậy gỗ để đánh bé A.

"Roi mây thần thánh" bày bán tràn lan trên mạng

Trước lời khai của Trang về việc đặt mua roi mây trên mạng, dư luận cũng đặt ra câu hỏi, việc mua bán mặt hàng này một cách tràn lan, công khai như vậy có phải là một dạng mua bán phản cảm, cổ súy cho nạn bạo hành trong giáo dục con trẻ?

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trên các trang web, sàn thương mại điện tử như S.P., L.Z.D... người dùng không khó trong việc tìm kiếm và đặt mua những món hàng như roi mây, được quảng cáo là "bậc thầy dạy con", "chinh phục cả đứa trẻ cứng đầu nhất".