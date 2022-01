Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Người cha ruột đáng bị lên án nhất

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, trên kênh Youtube Quốc Võ, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã bức xúc chia sẻ quan điểm của cô về vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tới tử vong đang gây xôn xao dư luận:

"Tôi không theo dõi nhiều về vụ việc bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành tới chết nhưng có nghe kể lại. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người cha đẻ lại để con gái mình bị như vậy. Tôi nghi vấn, hai người đó trước khi hành hạ đứa bé có dùng chất kích thích gì không?

Cô gái kia mới có hai mấy tuổi mà sao ác quá. Tôi chỉ nghe kể thôi cũng nổi da gà rồi. Tôi càng khó hiểu hơn khi người chồng ngồi chứng kiến nhân tình đánh con mình chết mà không nói năng gì.