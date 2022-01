Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Mẹ ruột đã bất lực như thế nào khi bị chồng cũ cấm cản gặp con?

Có lẽ nhìn hình ảnh con chụp chung với Thái và người tình, mẹ bé đã nghĩ con gái mình vẫn ổn mà không hề hay biết nỗi đau con gái mình phải chịu đựng từng ngày

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.

Thậm chí, Thái còn chặn chị H. trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con.

Người dân chung cư Saigon Pearl tập trung yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng.

"Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím", chị H. nêu rõ trong đơn.



Theo bà L.T.T. (vú nuôi chăm sóc V.A .từ nhỏ) chia sẻ trên báo giới rằng thời gian sau khi bố mẹ V.A. ly hôn, bé V.A. khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc.



Khi bố mẹ mỗi người một ngả, đã có lần bé V.A. vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà T. bị Trang la mắng.



"Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A. thăm V.A. ở trường mà không báo lại? Tôi nói: ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A. về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi", bà T. kể.

Bé V.A. tử vong thương tâm do bạo hành

Tính từ khi Trang dọn về ở chung được khoảng 1 tháng thì bà T. cũng bị Trang cho nghỉ việc.



Trong khi đó, theo lời kể của một hàng xóm sống gần nhà em bé thì: "Mỗi lần đi ăn, bé thường xuyên bị bố và dì ghẻ nhốt mấy tiếng đồng hồ dưới hành lang. Nhìn bé rất tội nghiệp. Nó đánh nó doạ làm sao mà không dám nói, chị mới nói cho chị số điện thoại của mẹ để chị gọi cho mẹ cũng không cung cấp, cứ im lặng chịu trận như vậy, rất là sợ sệt".



Được biết, trước khi có mối quan hệ tình cảm với Trang, ông Thái đã từng là người đàn ông mẫu mực, được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ con đuề huề. Vợ trước của ông Thái là bà Nguyễn Thị H. (là mẹ ruột bé V.A.). Hai người kết hôn năm 2012, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của bé V.A năm 2013 và một bé trai năm 2015.



Theo bà H., mâu thuẫn giữa bà và chồng cũ xảy ra thường xuyên vào năm 2020, khi ông này có "bồ" - chính là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Được biết, vì muốn níu giữ một gia đình trọn vẹn, bà H. đã níu kéo tình cảm nhưng bất thành.



Mối quan hệ bất chính này cũng đã được chính Trang thừa nhận tại cơ quan công an. Trang khai, cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở TP.HCM, lúc này Trang biết Thái đã có vợ con.



Theo lời bác ruột của bé V.A thì "khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô Trang. Thậm chí, hai người đó còn chửi bới, công khai trước mặt H. Vì quá phẫn uất, nó tự tử phải nhập viện.



Khi H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Thái đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt".