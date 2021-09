Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi bị bạo hành: Bố mẹ cần kìm hãm sự nóng giận, đừng lấy hình ảnh "con nhà người ta" để áp đặt vào con mình

Trong gia đình, nếu có những vật dụng dễ gây tai nạn cho trẻ, như đun bếp không an toàn có thể gây cháy nổ, dao hay vật sắc nhọn, những chỗ cheo leo trẻ dễ ngã, hay các thiết bị điện, gia đình cần phải kiểm tra toàn bộ và đảm bảo an toàn. Đặc biệt những chỗ ban công không có lưới bảo vệ, cũng dẫn đến nhiều trường hợp đau thương, trẻ nhỏ tử vong vì ngã từ tầng cao.

Ngày 10/9, một bé trai 10 tuổi sống tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân tử vong do bị điện giật khi học online. Người bố không thể ngờ rằng trong khoảng thời gian mình ra ngoài có chút việc, khi trở về đã mãi mãi mất con. Theo bà, phụ huynh cần quan tâm con trẻ như thế nào, nhất là thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội, trẻ chưa thể đến trường?

Tôi lấy ví dụ, khi trẻ sai, trước mặt nhiều người, bố mẹ không kìm nén, không biết cách giáo dục, trực tiếp mắng mỏ hay đánh con sẽ khiến trẻ mặc cảm, xấu hổ và sợ hãi. Do đó, bố mẹ cũng cần phải học những kỹ năng làm cha làm mẹ.

Nếu trẻ bị bạo hành ngay chính trong căn nhà của mình, trách nhiệm đầu tiên là của bố mẹ. Họ có thể vì thiếu hiểu biết, không được giáo dục kỹ năng dạy con nên mới có những hành vi không chuẩn mực.

Sau đó, trách nhiệm liên đới là của chính quyền địa phương. UBND cấp xã, phường rất quan trọng trong công tác trẻ em. Mỗi khi nhận thông tin vụ việc, các cán bộ của xã, phường sẽ báo cáo và chính quyền địa phương sẽ vào cuộc điều tra, xác minh.

Kế hoạch sắp tới của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để hạn chế những vụ việc bạo hành trẻ em?

Chúng tôi thường tổ chức tập huấn cho các hội viên và họ làm rất tốt, không vi phạm, rồi lan tỏa ra cộng đồng. Sau mỗi vụ việc, chúng tôi đều tìm hiểu nguyên nhân, các biện pháp khắc phục khác nhau.

Đặc biệt thời điểm vừa bước vào năm học mới, trong thời gian rất ngắn tại Hà Nội đã liên tiếp chứng kiến 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm. Chúng tôi đề xuất, tham mưu với chính quyền địa phương, lên án mạnh mẽ các hành vi bạo hành trẻ em, đưa ra những giải pháp. Thời gian tới, Hội sẽ nhân rộng các chương trình "roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng".

Người lớn và trẻ em muốn phản ánh, kêu cứu khi bị bạo hành, xâm hại, có thể bằng những cách nào?

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 luôn sẵn sàng 24/24, là đường dây khẩn cấp có nhiệm vụ thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân qua điện thoại, kiểm tra thông tin tố giác ban đầu.

Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.

Ngoài ra, người lớn và trẻ em có thể liên hệ qua đường dây nóng của các cơ quan chức năng.

Nếu không có và không biết sử dụng điện thoại, trẻ em nên tâm sự với người mình tin tưởng nhất. Hoặc gửi thư đến hộp thư "Điều em muốn nói" tại mỗi trường học để được quan tâm và chăm sóc kịp thời.

Theo số liệu từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài đã tiếp nhận 171.019 cuộc gọi, trong đó có 706 ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em.

Trong 706 ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em có 362 ca bạo lực trẻ em, chiếm 51,27% (cao hơn cùng kỳ năm ngoái 167 ca, tương đương 3,36%); 122 ca xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 17,28% (tăng hơn cùng kỳ năm trước 13 ca, giảm về tỉ lệ là 17,28%).

Trong số 362 ca bạo lực trẻ em, có 315 trường hợp được nhận dịch vụ hỗ trợ, 47 trường hợp không nhận được hỗ trợ. Có 93/112 ca trẻ em bị xâm hại tình dục được nhận dịch vụ hỗ trợ, 19 trường hợp không nhận được hỗ trợ.

Lý do trẻ em không được nhận hỗ trợ là do gia đình từ chối hoặc không hợp tác, trẻ em chuyển đi nơi khác không liên lạc được, địa phương đợi kết quả điều tra từ công an hoặc xác minh không có vụ việc.

Theo Tổ quốc