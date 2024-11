Vụ bé 5 tuổi tử nạn khi vừa xuống xe đưa đón: Tạm giữ các phương tiện

Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn làm cháu bé 5 tuổi tử vong xảy ra vào chiều 18/11 trên địa bàn. Sáng 19/11, Công an huyện Anh Sơn cho biết, cơ quan này đã tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn làm cháu bé 5 tuổi tử vong, xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xóm 1, xã Cao Sơn. "Chúng tôi đã tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn", một cán bộ Công an huyện Anh Sơn nói. Hiện trường cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông (Ảnh cắt từ clip). Liên quan đến vụ việc này, cô giáo Trần Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cao Sơn, xác nhận ô tô chở các học sinh là do phụ huynh tự hợp đồng để đưa đón các con. "Sự việc xảy ra với học sinh của trường chúng tôi là quá đau lòng. Sáng nay (19/11), nhà trường có mặt ở gia đình cháu để thăm hỏi động viên, chia buồn. Đối với ô tô hợp đồng chở các cháu, phía nhà trường không hợp đồng mà do các gia đình tự thuê để đưa đón các em…", cô Thoa chia sẻ. Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 18/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn. Sau giờ tan trường, xe đưa đón học sinh chở các cháu về trả cho các gia đình. Khi xe đến xóm 1, cháu bé 5 tuổi xuống xe và chạy qua đường để vào nhà. Cùng lúc này, ô tô tải lao tới tông trúng cháu bé. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.