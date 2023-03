Vụ bé 17 tháng tuổi tử vong: Cô giáo không đưa trẻ đến trạm y tế ngay

Bố bé 17 tháng tuổi tử vong kể lúc nhận tin con trai nhập viện Biết tin con trai bị ngất phải nhập viện, anh T. (bố cháu bé 17 tháng tuổi tử vong do bị cô giáo bạo hành ở Thường Tín, Hà Nội) được đồng nghiệp thuê xe để về với con.

Liên quan đến vụ cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong khi đi gửi tại điểm trông giữ trẻ tư nhân, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 4/3, phóng viên Zing tới thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, nơi An và Lành mở điểm trông trẻ, để nghe những chia sẻ của người dân. Tại đây, nhiều người dân bất ngờ khi biết sự việc xảy ra với cháu bé.

Bà Nhi (nhà gần điểm trông giữ trẻ) chia sẻ vẫn không tin việc Lành và An đánh cháu bé dẫn đến tử vong. Theo lời người phụ nữ này, điểm trông giữ đã mở cách đây khoảng 4 năm. Trước đây, lớp này do cô giáo khác đứng lên mở lớp. Sau đó, người này chuyển cho An và Lành trông giữ.

Theo bà Nhi, hàng ngày cơ sở này nhận trông giữ khoảng 6-7 trẻ với khoảng thời gian 7h-19h.