Vụ bắt nạt trong nội bộ nhóm nhạc S#arp là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Họ là trường hợp duy nhất đến hiện tại tổ chức họp báo để các thành viên công khai vạch trần nhau. Không chỉ chửi bới, hai thành viên trong nhóm là Seo Ji Young và Lee Ji Hye thậm chí xảy ra xô xát. Vụ việc được truyền thông Hàn Quốc gọi là scandal bắt nạt kinh khủng nhất Kpop.

Vụ bắt nạt kinh khủng nhất lịch sử Kpop

S#arp ra mắt với đội hình 5 người vào năm 1998 với album đầu tiên The S#arp. Năm thành viên đầu tiên của nhóm là Seo Ji Young, Jang Suk Hyun, John Kim, Oh Hee Jong và Lee Ji Hye.

Trong quá trình quảng bá album đầu tiên, một thành viên mới có tên Chris được thêm nhóm. Sau vài lần thay đổi thành viên, bao gồm việc John Kim rời đi và Sori gia nhập, nhóm bắt đầu gặt hái thành công.

Đĩa đơn Tell Me Tell Me của họ trở thành bài hát yêu thích của người hâm mộ nhờ âm hưởng dance-pop vui nhộn. Đây là bài hát đầu tiên của nhóm đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay chương trình Inkigayo và Music Bank. Một đĩa đơn khác trong album Closer cũng là hit lớn của nhóm.

Năm 2001, S#arp phát hành album thứ tư, 4ever Feel So Good và đây chắc chắn là album thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm. Ca khúc chủ đề, Sweety là một trong những bài hát được yêu thích nhất năm 2001 và đứng đầu bảng xếp hạng trong hai tuần. Bài hát được thể hiện bởi giọng hát của Seo Ji Young và Lee Ji Hye với giai điệu tươi sáng, tràn đầy năng lượng và dễ thương. Bài hát nổi tiếng và được cover nhiều nhất của nhóm là My Lips… Warm Like Coffee phát hành năm 2002. Bài hát thuộc album Style.