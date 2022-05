Vụ bạo hành ở trường quốc tế: Xôn xao clip '1 chiến 4'

Ngay lập tức, đoạn clip đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Tuy nhiên, mới đây, trên MXH tiếp tục xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại cảnh va chạm trước đó của nhóm nữ sinh trên.

Đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại khoảnh khắc nữ sinh áo xanh dương lao vào túm tóc nữ sinh áo xanh lá, sau đó nữ sinh áo xanh lá đã phản đòn lại, 2 bên combat nhau tới tấp. Chứng kiến sự việc, 1 người đàn ông mặc áo trắng đã chạy lại can ngăn nhưng bất thành.

Clip được cho là ghi lại cảnh va chạm trước đó của nhóm nữ sinh. Nguồn MXH

Sau khi xem xong clip này, nhiều người "quay xe" ngờ vực lời "tố" của nữ ca sĩ Thủy Bi trước đó, vì Thủy Bi nói con chị cùng 3 học sinh nữa bị đánh nhưng trong clip này chỉ 1 đánh 1.

Ngay lập tức đã có cư dân mạng để lại đoạn clip cắt từ livestream của Thủy Bi nói rằng có clip đánh nhau, nhưng trong đó không có con chị, lúc đấy chị chở bé về rồi, con chị bị đánh trong trường từ trước.