Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Vì sao 'dì ghẻ', cha ruột đều 'dính' hai tội?

Vụ án liên quan đến cái chết của bé N.T.V.A (8 tuổi) khiến dư luận phẫn nộ và sát sao theo tiến trình điều tra. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra.

Thông báo mới nhất từ Công an TP.HCM vào sáng 5/1 thì, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) hiện đang bị khởi tố hai tội danh là “Hành hạ trẻ em” và “Giết người”. Còn bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, là cha ruột của cháu A.) bị khởi tố hai tội danh “Hành hạ trẻ em” và “Che giấu tội phạm”.

Quá trình hành hạ và cái chết của cô bé gây phẫn nộ

Đến nay, ngoài khai báo thừa nhận hành vi của Trang thì chứng cứ dữ liệu camera, kết quả khám nghiệm tử thi của cháu A. và các vật chứng khác liên quan đến vụ án là cơ sở khá đầy đủ để định tội danh với bị can này.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong hơn một năm chung sống với người tình, là Thái và con riêng của Thái tại căn hộ thuê ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) thì Trang đã có quá trình hành hạ bé kéo dài và đỉnh điểm là gây ra cái chết của cháu A. chiều 22/12.