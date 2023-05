Vụ bạo hành bé 2 tháng tuổi: Dán băng keo quanh miệng, liên tục tát vào đầu

Công an đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng A. tới làm việc. Tuy nhiên do hiện tại tình trạng sức khỏe cháu bé rất xấu nên cơ quan công an tạm cho A. về chăm sóc con.

Liên quan vụ bạo hành trẻ em, sáng 22/5, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, tối 20/5, đơn vị đã cử người đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình. Sở cũng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của cháu bé.