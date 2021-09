Vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng: Sở Y tế bất ngờ rút kết luận tố cáo

Sáng 30/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bác sĩ Lê Quang Huy Phương (38 tuổi, cựu bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế) về các tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Lê Quang Huy Phương (giữa) tại phiên tòa sơ thẩm.



Bị hại trong vụ án là chị D.H.T.T. (25 tuổi, điều dưỡng ở khoa Da Liễu, Bệnh viện Trung ương Huế).



Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện KSND tỉnh TT-Huế có văn bản kiến nghị xin tạm dừng phiên xử vì ông Nguyễn Hải Nam, kiểm sát viên của vụ án là F2 (tiếp xúc với trường hợp F1) đang cách ly y tế tại nhà đến ngày 4/10.



Kiểm sát viên còn lại là ông Trần Tuấn Anh là người thường xuyên tiếp xúc với ông Nam nên cần hạn chế tiếp xúc đông người.



Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.



Liên quan đến vụ án từng gây chấn động TT-Huế, thông tin phóng viên có được cho biết, ngày 29/9, Sở Y tế tỉnh TT-Huế có quyết định thu hồi toàn bộ nội dung kết luận số 3982 ngày 14/9 “Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hoài An - Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh TT-Huế.



Lý do thu hồi mà Sở Y tế TT-Huế đưa ra là “việc trích dẫn một số nội dung tố cáo không đầy đủ, chưa phù hợp ảnh hưởng đến tính chính xác của kết luận tố cáo”.



Trước đó, đơn vị này nhận được nội dung tố cáo của công dân về việc ông Nguyễn Hoài An cố ý thực hiện giám định trái pháp luật gây hậu quả khiến bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị khởi tố, bắt giam và kết án oan sai.



Ngày 10/8, Sở này đã thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo nói trên. Đến ngày 14/9, ông Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc Sở Y tế TT-Huế ký, ban hành kết luận 3982 liên quan đến đơn tố cáo.



Theo đó, Sở Y tế tỉnh TT-Huế cho rằng, kết luận giám định pháp y về tình dục số 409 ngày 25/9/2019 không khách quan, chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy trình giám định pháp y ban hành theo thông tư số 47 ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế.



Bản kết luận giám định bổ sung (giám định 10/10/2019) ký kết luận ngày 5/11/2019 không khách quan, chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy trình giám định pháp y ban hành theo Thông tư số 47 của Bộ Y tế. Chưa đủ cơ sở để khẳng định giám định viên cố ý thực hiện giám định trái pháp luật.



Sở Y tế tỉnh TT-Huế yêu cầu các cá nhân của Trung tâm Pháp y tỉnh TT-Huế liên quan đến thực hiện và ban hành 2 kết luận nêu trên kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, để tránh sai sót ở những lần giám định sau này.



Đồng thời, đơn vị này kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng (Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh TT-Huế) và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện trưng cầu giám định lại thương tích đối với nạn nhân D.H.T.T.



Tuy nhiên, sau đó, không hiểu vì lý do gì công văn này được tung lên mạng xã hội, tạo nhiều dư luận trái chiều.



Một số ý kiến cho rằng, Sở Y tế tỉnh TT-Huế tuy không có thẩm quyền nhưng lại đưa ra kiến nghị không có căn cứ, mang tính chủ quan.



Đặc biệt, việc đơn vị này “bất nhất” khi đưa ra kết luận nội dung tố cáo liên quan đến kết quả giám định của vụ án rồi lại “bất ngờ” thu hồi có thể sẽ tạo hướng có lợi cho bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm.



“Vụ án Lê Quang Huy Phương từng gây chấn động tỉnh TT-Huế bởi những hành vi bị cáo buộc của bị cáo. Đặc biệt, các chứng cứ của vụ án được cơ quan chức năng thu thập đã thể hiện hành vi thú tính, côn đồ, coi thường pháp luật của Lê Quang Huy Phương.



Vì vậy, việc Sở Y tế ban hành kết luận và đưa ra những kiến nghị nói trên là mang tính chủ quan, không có căn cứ”, một cán bộ tham gia tố tụng vụ án chia sẻ.



Liên quan đến vụ án, sáng 26/3, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích; 1 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội bắt giữ người trái pháp luật.