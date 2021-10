Vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung: Công an TP.HCM đã có kết luận

Ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết, hôm 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, hộ khẩu thường trú 17 – 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1) sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để “livestream”. Đặc biệt, bà đã tố mình bị hành hung ngay tại đồn công an.

Cụ thể, bà Phương Hằng cho biết, bà đi cùng một một luật sư đến làm việc, còn ông Võ Hoàng Yên đi với 4 luật sư. Trong đó, có 2 người đứng canh cửa, còn 2 người sỉ vả và có hành vi hành hung bà Nguyễn Phương Hằng.

Lúc xảy ra sự việc này, có một công an chứng kiến và còn trực tiếp gọi người đến giúp đỡ.