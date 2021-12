Vụ bà nội mất tích, hai cháu tử vong: Phát hiện sợi dây thừng lạ

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/12, một lãnh đạo UBND xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, hiện cơ quan công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 cháu bé (3 tuổi và 4 tháng tuổi, cùng trú thôn Phú Thịnh) tử vong dưới hồ nước.

Vị lãnh đạo này thông tin thêm, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng.