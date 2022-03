Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố: Những người từng giúp sức rồi quay lưng tố ngược CEO Đại Nam có bị xử lý không?

Như tin tức đã đưa, tối 24/3, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam tại Bình Dương) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp (livestream) nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Bước đầu xác minh bà Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác.

Thực tế, trong các buổi livestream, trò chuyện và gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng do bà Hằng tổ chức, bà Hằng luôn mời một số khách mời tham gia để "phụ họa" khi xúc phạm một số cá nhân. Bên cạnh đó, còn có một lực lượng "hùng hậu" từ cố vấn, trợ lý, thư ký và các các YouTuber tự xưng "phe chính nghĩa" tổ chức buổi livestream, kêu gọi chia sẻ nhằm cổ súy cho hành vi của bà Hằng.



Bà Phương Hằng và một số khách mời trong buổi giao lưu tại khu du lịch Đại Nam gần đây - Ảnh: cắt từ cli

Liên quan vụ việc này có hay không sự đồng phạm giúp sức cùng bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội phân tích, sau khi khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, lấy lời khai của bà Hằng cũng như người liên quan, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ được thực hiện như thế nào, để thực hiện hành vi đó thì có ai giúp sức xúi giục hay không?