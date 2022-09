Vụ ẩu đả, chặn đầu xe cấp cứu: Do tranh nhau trả tiền taxi

Sáng 12/9, cơ quan chức năng phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, vụ việc đã được công an phường này và Công an thành phố Vinh vào cuộc điều tra làm rõ.

Người đàn ông đánh bạn, chặn đầu xe cấp cứu (Ảnh cắt từ clip).