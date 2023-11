Vụ án Tân Hoàng Minh: Cha nói, con làm

Do kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty được lựa chọn không đủ điều kiện để phát hành, chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt đã giao cho Phùng Thế Tính, giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh, nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính của 3 công ty con theo hướng không đúng với thực tế. Tính chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa báo cáo tài chính về các chỉ tiêu tài chính, khoản nợ, ghi nhận lãi khống… để đủ điều kiện phát hành theo quy định của pháp luật.

Tiếp đấy, Đỗ Hoàng Việt nói cấp dưới tìm kiếm, lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021 của 3 công ty phát hành. Phùng Thế Tính sau đó gặp, trao đổi và thống nhất với Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil. Tính cũng gặp Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, để thực hiện việc tương tự đối với Công ty Cung điện Mùa Đông. Trong quá trình kiểm toán, các cá nhân tại 2 công ty kiểm toán nêu trên không thực hiện đúng nhiệm vụ, "làm đẹp" báo cáo tài chính, hợp thức báo cáo kiểm toán giúp Tập đoàn Tân Hoàng Minh đủ điều kiện phát hành 9 gói trái phiếu.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền hơn 13.900 tỉ đồng của nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong số đó, sử dụng 5.165 tỉ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Đỗ Anh Dũng đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Trong quá trình điều tra đến nay, công an thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt. Bị can Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh. Các bị can còn lại thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.