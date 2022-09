Vụ án "OK em": Kết quả thương lượng bồi thường ra sao?

Hai bên đã thương lượng thành công các nội dung với tổng số tiền hơn 132 triệu đồng, gồm: thiệt hại tinh thần số tiền hơn 108 triệu đồng; chi phí thuê luật sư 20 triệu đồng; chi phí in ấn, gửi tài liệu hơn 4 triệu đồng.

Ngày 15/9, VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) và anh Phan Thanh Sang (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, người bị oan sai trong vụ án "OK em") đã có buổi thương lượng yêu cầu bồi thường oan sai.

Trong khi đó, anh Sang đề nghị được tạm ứng các nội dung thương lượng thành công và tiếp tục thương lượng các nội dung không thành dự kiến trong tháng 10.

Anh Phan Thanh Sang, người bị oan sai trong vụ án "Ok em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Phan Thanh Sang cũng cho biết, anh đã làm đơn tố cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân điều tra vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản, đã gây ra oan sai cho anh hơn 2 năm qua.

Công an tỉnh Cà Mau đã có thông báo cho biết Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm từng cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước liên quan đến việc điều tra vụ án theo quy định của ngành.