Vụ án mạng trên đồi Thiêng (Kỳ 1): Lạc lối trong mối tình lầm lỡ, cô gái trẻ mất mạng dưới tay người đàn ông có tính trăng hoa

Vụ án mạng bí ẩn

Không biết từ bao giờ, người dân huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã gọi ngọn đồi ở xã Cẩm Tâm là đồi Thiêng với nhiều câu chuyện mang tính tâm linh, huyền bí. Đồi Thiêng thuộc nông trường Cẩm Thủy, nằm giữa ranh giới hai huyện Ngọc Lặc và Cẩm Thủy. Đây là khu vực khá vắng vẻ, rất ít người qua lại.

Nhớ lại buổi sáng định mệnh ngày 16/9/2005, giọng bà Trương Thị Lợi (trú tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy) không khỏi bàng hoàng và run sợ: "Hôm đó tôi đi cắt cỏ ở đồi Thiêng. Vừa trèo qua bờ rào vào khu vườn, lúi húi cắt được một nắm cỏ, tôi ngẩng đầu lên phát hiện có một chiếc quần lót của phụ nữ và quần dài vắt trên cây sắn. Khi tôi nhìn ngang sang bên cạnh thì tá hỏa phát hiện một xác chết. Lúc đấy tôi vô cùng sợ hãi, toàn thân bủn rủn không cử động được, phải vài phút sau mới hoàn hồn".

Sau khi định thần, bà Lợi trình báo sự việc cho đội trưởng lâm trường và Công an huyện Cẩm Thủy. Nhận được tin báo án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.