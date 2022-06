Vụ án mạng 1 người tử vong trong khu công nghiệp ở Bắc Giang: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Chiều 3/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã làm rõ 4 đối tượng giết người và 7 người khác có liên quan đến hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra ở khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang vào ngày 2/6.

4 đối tượng giết người trong khu công nghiệp Quang Châu đã bị cơ quan công an bắt.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 2/6 tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên), đến 16h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an các huyện Việt Yên và Lục Ngạn đã điều tra làm rõ, vận động 4 đối tượng đầu thú về hành vi “Giết người” .