"Vụ án liên quan bị can Trương Mỹ Lan là vụ án khó, khó nhưng mà phải làm"

Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vụ án xảy ra tại và bị can là bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án khó, rất khó với lực lượng thực thi pháp luật.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 29/10, báo giới đề nghị Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin thêm kết quả điều tra bước đầu liên quan đến (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Đồng thời, đối với tin đồn liên quan đến doanh nghiệp thời gian gần đây, Bộ Công an có biện pháp xử lý như thế nào?

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Thành Trung).

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở TPHCM) và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.