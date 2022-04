Vụ án "kinh thiên động địa": Gã phù thủy nhẫn tâm sát hại 42 phụ nữ, ép nạn nhân tự đào mồ chôn thân, còn có hành động quái dị sau đó

Sự vĩ đại - một cái danh khó có thể định nghĩa bằng đôi ba chữ nhưng là mục tiêu, khao khát của nhiều người. Câu hỏi đặt ra là, định nghĩa của họ về sự vĩ đại như thế nào và họ sẵn sàng đi bao xa để đạt được điều đó?

Một số người hy sinh thời gian và tiền bạc, một số hy sinh đam mê và sở thích, và những người khác coi đó là sự khao khát để đạt được một tầm cao mới. Có những người, chỉ vì muốn ở vị trí trên vạn người mà bất chấp tất cả, biến thành kẻ "thái nhân cách" (tình trạng rối loạn nhân cách nghiêm trọng với đặc điểm là vô cảm với cảm xúc của người khác, dối trá và thường cho mình có quyền trước người khác).

Hình ảnh tên Ahmad Suradji.

Lịch sử đầy rẫy câu chuyện về những người sẵn sàng đạt được sự vĩ đại bằng bất cứ giá nào để lại hậu họa vô cùng nghiêm trọng.



Trong một bộ phim tài liệu của mình, nhà tâm lý học lâm sàng người Indonesia Irna Minauli đã xếp Ahmad Suradji, tên phù thủy giết người hàng loạt, là một trong những kẻ tâm thần thuộc dạng này. Tại sao? Bởi vì Ahmad Suradji, kẻ được người dân ở ngôi làng nhỏ ở Indonesia tôn kính như một pháp sư quyền năng, đã lấy đi mạng sống của 42 phụ nữ trẻ trong hành trình tìm kiếm “sự vĩ đại”.



Các nạn nhân của ông ta bị chôn trong cái hố sâu đến thắt lưng do chính tay họ đào. Điều quan trọng trong "nghi lễ" này là vị trí họ bị chôn đối diện với nhà của Ahmad Suradji.



Khi nạn nhân hoàn toàn bị bất động, Ahmad Suradji bóp cổ họ đến chết và kinh dị hơn là ông ta còn uống nước bọt của họ. Sau khi xong việc, ông ta lột trần thi thể nạn nhân và chôn đầu hướng về nhà mình. Một hành động được cho là để "cầu may".



"Cha tôi không khuyên tôi nên giết người, vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian nếu phải chờ đợi để có đủ 70 phụ nữ đến với mình. Đó là lý do tại sao từ năm 1986 đến nay, tôi đã giết 42 người". Đây là lời của Suradji, được ghi lại khi ông ta đang thi hành bản án tù trước khi bị hành quyết.