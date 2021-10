Vụ án Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai có tác dụng răn đe

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 (từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021).



Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực



Về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, báo cáo nêu rõ, qua công tác thanh tra, các lực lượng đã kiến nghị xử lý hành chính 2.925 tập thể, 4.286 cá nhân, kiến nghị thu hồi 16.775 tỷ đồng, 3.497 ha đất.



Các cơ quan đẩy mạnh điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, tăng cường phân cấp, hướng dẫn Cơ quan điều tra các địa phương thực hiện.



Qua đó, đã phát hiện 8.081 vụ (tăng 1,87%), 7.032 đối tượng (giảm 8,69%), 73 tổ chức (tăng 231,82%), trong đó có 10 pháp nhân thương mại phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 371 vụ (tăng 22,44%), 687 đối tượng (tăng 5,69%) phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Vụ án vi phạm hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các công ty liên quan, đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can

Nổi bật là Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, nhận diện các vi phạm, chọn đúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.



Trong đó đã phát hiện, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực y tế như vụ tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La... Trong lĩnh vực giáo dục có vụ án tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Quảng Ninh... Nhờ đó có tác dụng răn đe, lan tỏa, phòng ngừa chung trên cả lĩnh vực.



Đồng thời, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và của các địa phương; nhất là trong chỉ đạo đấu tranh các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các mặt hàng thiết yếu, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.



Cụ thể các cơ quan đã phát hiện, xử lý 325 vụ vi phạm liên quan đến sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, thu giữ gần 5 triệu khẩu trang y tế và nhiều tấn găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc.



Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả, không có nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 800 bộ test nhanh Covid-19, 4.276 hộp thuốc trị giá hàng hóa vi phạm 1,2 tỷ đồng; triệt phá 01 đường dây tổ chức tiêm vắc xin “dịch vụ” với giá từ 2-4 triệu/người.



Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 1 vụ mua bán 4.200 bộ test nhanh Covid; 1 vụ kinh doanh 17.000 khẩu trang 3M có dấu hiệu làm giả, làm nhái; 1 vụ đối tượng nhận tiền để cấp thẻ “luồng xanh” vào thành phố...



Ngoài ra, các lực lượng còn điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trong các cơ quan chức năng “bảo kê”, bao che cho hoạt động phạm tội kinh tế, buôn lậu. Qua vụ án buôn lậu xăng dầu tại Đồng Nai đã khởi tố Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.



Qua vụ án sản xuất sách giáo khoa giả tại Hà Nội đã khởi tố Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội và 4 đối tượng là cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội.



Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh cho thấy tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp, nhất là các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai gây thất thoát lớn tài sản; các vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Cụ thể như vụ án vi phạm hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các công ty liên quan, đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, trong đó có nguyên Phó Giám đốc, nguyên Trưởng, Phó trưởng phòng của Bệnh viện và bước đầu xác định 2 gói thầu gây thất thoát trên 40 tỷ đồng.



Hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, trốn thuế; tiêu cực, tham nhũng “vặt” trong thực hiện các thủ tục hành chính...



Hoạt động buôn lậu, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp ngay cả trong điều kiện kiểm soát biên giới chặt chẽ phục vụ phòng, chống dịch. Đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trịnh Tiến Dũng và Lâm Vĩnh Nghi cầm đầu tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam...



Gỡ bỏ 621 tài khoản, bài viết, video có nội dung vi phạm pháp luật



Về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, báo cáo cho hay, các cơ quan yêu cầu facebook, google bố trí nhân sự thường trực 24/7 tại Việt Nam, gỡ bỏ 621 tài khoản, bài viết, video có nội dung vi phạm pháp luật, ngăn chặn truy cập 4.214 trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài đăng tải nội dung thông tin xấu, độc.



Cùng với đó, tập trung đấu tranh, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (số vụ khởi tố mới tăng 88,82%); tạo tính răn đe, cảnh báo đối với các đối tượng có biểu hiện, điều kiện hoạt động phạm tội.



Tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông diễn ra rất phức tạp. Hoạt động tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước có dấu hiệu gia tăng mức độ nghiêm trọng. Cụ thể đã phát hiện hơn hơn 2.500 cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng mạng tại Việt Nam (tăng 10%).



Tình trạng rao bán, chia sẻ trái phép thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng có chiều hướng gia tăng; vấn đề tán phát tin chưa kiểm chứng của một số “người nổi tiếng” trên mạng xã hội tạo dư luận phức tạp, nguy cơ gây bất ổn về an ninh, trật tự.



Các đối tượng lập các sàn giao dịch tài chính trái phép, kêu gọi đầu tư các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo kèm theo các cam kết về lợi nhuận lớn; lập trang web với mục đích lừa đảo, mua bán các sản phẩm phòng, chống dịch.



Tình trạng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, sử dụng phần mềm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, tín dụng trên Internet, giả danh nhà mạng, cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục gia tăng. Hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng phức tạp cả về quy mô và sự đa dạng, nhất là các hoạt động cá cược khi diễn ra các giải đấu thể thao quy mô lớn.



Đặc biệt, hành vi đưa tin sai sự thật, không được kiểm chứng trên không gian mạng gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.