Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến nay Viện Kiểm sát đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Điểm giao dịch của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 21 bị can về tội “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015; trong đó hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố về tội “Rửa tiền.”

Thủ đoạn lừa đảo

Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Các bị can thực hiện theo quy trình 5 bước. Cụ thể: bước 1, Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.