Vụ án AIC: Từ một nhân viên được dựng lên làm Tổng giám đốc để gian lận thầu

Tại thời điểm xảy ra sai phạm đấu thầu, bị can Đỗ Vân Trường chỉ là nhân viên thuộc Ban 6 của Công ty AIC, nhưng đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao đứng tên làm Tổng giám đốc Công ty Mopha. Theo chỉ đạo của bà Nhàn, đại diện Công ty Mopha đã ký hồ sơ dự thầu (với danh mục thiết bị, đơn giá đã được Công ty AIC thoả thuận, thống nhất với Trung tâm Công nghệ sinh học) để tham gia đấu thầu và trúng thầu 2 gói thầu của dự án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Sau khi được ông Dương Hoa Xô đồng ý, Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đến gặp, thỏa thuận với bị can Xô để AIC xây dựng lại danh mục thiết bị, đảm bảo sao cho lợi nhuận của công ty này ở mức 40% giá trị mỗi gói thầu.

Quá trình thực hiện, các bị can thông đồng với Công ty Tư vấn Hồng Hà và công ty khác do AIC chỉ định, lập hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho AIC. Nhờ đó, Công ty AIC và Công ty Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) đã trúng 6 gói thầu, còn các công ty do AIC chỉ định trúng 3 gói thầu.

Qua đó, các bị can đã có hành vi thông thầu, nâng giá trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 33 tỷ đồng.