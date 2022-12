Vụ AIC: 2 bị cáo ở Mỹ, người cáo ốm, người phải chăm con nhỏ

Về những cáo buộc, Thuyết trình bày không nhớ chi tiết việc Công ty Thành An làm "quân xanh", "quân đỏ" cho Công ty AIC như thế nào vì vụ việc đã xảy ra từ lâu.

Theo cáo buộc, Công ty Thành An thành lập năm 2021, do Thuyết làm Tổng Giám đốc. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có buôn bán trang thiết bị, dụng cụ y tế. Nhân viên Công ty AIC đã thiết lập hồ sơ dự thầu đứng tên Công ty Thành An để tham dự 5 gói thầu của Dự án xây dựng Bệnh viện Đồng Nai. Người ký hợp thức các hồ sơ dự thầu trên là Nguyễn Đăng Thuyết.

VKS cáo buộc Công ty Thành An làm "quân đỏ" cho AIC trúng gói thầu số 71, 74 và làm "quân xanh" ở các gói thầu 64, 65, 67, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định Thuyết bỏ trốn ra nước ngoài, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.