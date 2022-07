Vụ 9 phụ nữ tố bị lừa tình, tiền: "Sở khanh" bất ngờ lộ diện ở đồn công an

Vô tình giáp mặt "sở khanh"

Mới đây, một nguồn tin của PV Dân trí cho hay, Công an phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) vừa tiến hành bàn giao (43 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú tại Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội (PC02) để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ đơn tố cáo ông S. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người phụ nữ.

(Tranh minh họa).

Trước đó, ngày 4/7, Công an phường Hà Cầu phát hiện một công ty đặt trụ sở trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh, mâu thuẫn nội bộ nên đã mời toàn bộ người của công ty này về trụ sở công an phường để làm việc.

"Qua xác minh nhân thân, đơn vị phát hiện trong nhóm người này có ông Tống Anh S. Do ông S. đang bị truy tìm toàn quốc nên đơn vị đã báo cáo đến PC02. Trong ngày 4/7, PC02 đã cử người xuống làm việc, tiếp nhận ông S." - nguồn tin chia sẻ thêm.

Được biết, hiện một trong số những người phụ nữ đã có đơn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hà Nội ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm mà trước đó cơ quan công an đã tạm đình chỉ.

Trong đơn, người này cho biết kể từ thời điểm PC02 ra quyết định tạm đình chỉ cho đến nay, bản thân cũng như các nạn nhân khác vẫn ngày đêm mong mỏi thông tin giải quyết vụ việc từ cơ quan công an. Tuy nhiên, hiện bản thân vẫn không nhận được thêm thông tin gì từ cơ quan chức năng.