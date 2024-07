Vụ 6 người chết ở Bangkok: Bố chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia nghẹn ngào 'cả nhà đau đớn tột cùng'

Anh P. là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng không chỉ ở Đà Nẵng mà còn thường xuyên làm việc với giới nghệ sĩ. Ông Trần Đình Dũng, bố anh P. không tin được con trai mình đã mất.

Bố chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia không tin được con trai mình đã mất.

Ông kể tối qua nhà biết tin khi các báo, mạng xã hội đăng tải nhóm 6 người thiệt mạng trong khách sạn ở Bangkok (Thái Lan), cả nhà đau đớn tột cùng, mẹ P. ngất xỉu liên tục.

Ông nghẹn ngào rằng suốt hai ngày trước khi xảy ra vụ việc không nhận được điện thoại của con, ông đã có linh tính chẳng lành nhưng không dám nói ra.

“Tôi cứ nghĩ nó bị đụng xe hay gì đó chứ không hề nghĩ đến chuyện quá sức tưởng tượng này!”, ông nói.



Ông Dũng thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của con.