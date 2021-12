Vụ 5 ngư dân mất tích trên biển: Tìm thấy một thi thể cách hàng trăm km

Your browser does not support the audio element.

Ngày 17/12, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thi thể một trong 5 ngư dân địa phương của tàu cá NA 93552 bị chìm trên biển Quảng Trị vào ngày 30/11.