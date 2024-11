Vụ 5 học sinh mất tích ở Phú Thọ: Tìm thấy một thi thể

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm được một nạn nhân trong số 5 học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan bị đuối nước chiều 18/11 trên sông Hồng. Khuya 18/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nữ trong nhóm 5 học sinh lớp 8 đuối nước trên sông Hồng chiều cùng ngày. Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phú Thọ vẫn đang dốc sức tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại đang mất tích trên sông Hồng. Theo danh sách của Đảng ủy xã Hiền Quan (huyện Tam Nông) trước đó, đều đang học lớp 8 thuộc Trường THCS Hiền Quan, gồm các em: Trần Mỹ Duyên, Hà Thị Thu Lan, Bùi Kiều Lan Anh, Hà Tiến Dương và Lê Anh Dũng. Lực lượng chức năng Phú Thọ đang tìm kiếm 4 học sinh đuối nước mất tích trên sông Hồng (Ảnh: Trần Hải). Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 16h ngày 18/11 tại khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận Khu 1 xã Hiền Quan có 5 em học sinh đi tắm sông mất tung tích. Công an đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện đến ngay hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng sở tại triển khai cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Bước đầu xác định, do được nghỉ học nên 10 em học sinh rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng chơi. Sau đó có 6 em xuống tắm sông, một em bơi được vào bờ, còn 5 học sinh bị đuối nước, mất tích.