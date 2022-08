Vụ 42 người trốn casino bơi về Việt Nam: Chủ tịch An Giang chỉ đạo điều tra

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau khi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang và Công an tỉnh báo cáo vụ việc, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, ông đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng, căn cứ từ lời khai của các lao động, mở rộng điều tra về đường dây đưa lao động trái phép qua biên giới để xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời những ngành chức năng liên quan tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nắm rõ thủ đoạn hành vi của nhóm lừa đảo này để không bị sập bẫy rơi vào nhóm lừa đảo người lao động.