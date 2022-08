Vụ 42 người tháo chạy khỏi casino: Nỗi ám ảnh 'tầng 8'

Cứ vậy sáng 18/8, một người dẫn đầu là cả đoàn đi theo, liều mạng nhảy xuống sông để về Việt Nam. Anh N.Đ.H xúc động kể, về tới Việt Nam, ai cũng cảm giác như được sống lại lần nữa.

“Qua giây phút sinh tử lần này, tôi khuyên các anh chị em, nhất là những người ở vùng quê như tôi, nếu có thất nghiệp ở quê thì cũng không nên lên mạng tìm việc. Vì trên mạng xã hội rất nhiều bài không biết ai thật giả. Bây giờ tôi không tin ai trên mạng nữa; ai có cho tiền tôi cũng không dám sang đó lần 2”.

Chiều 23/8, trả lời báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, qua điều tra vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, đến nay đơn vị đã xác định được 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh, thành. “Có tình trạng người lao động Việt Nam bị bán từ casino này sang casino khác. Đây là dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Chúng tôi đã làm rõ và phát hiện 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Chúng câu móc với các đối tượng Campuchia để thực hiện hành vi mua bán người”, Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Công an tỉnh An Giang đã báo cáo vụ việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nhằm phối hợp công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người để tiếp nhận tin báo và xử lý dứt điểm.

Tỉnh Kandal (Campuchia) giáp ranh với nước ta hiện có 7 casino hoạt động rất mạnh, sử dụng nhiều lao động Việt Nam và các nước khác.

Công an tỉnh Kandal đang phối hợp rất chặt chẽ với Công an tỉnh An Giang. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát lại tất cả các công dân không có giấy tờ hợp pháp để trao trả cho Đại sứ quán và đưa người về trong thời gian tới. Sắp tới, lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ bắt tất cả những đối tượng trong các đường dây một cách quyết liệt.

Phía Campuchia cũng phối hợp tích cực để làm rõ việc mua bán người và hành vi ép người lao động Việt Nam làm quá giờ, không trả lương, có dấu hiệu tra tấn người Việt Nam, đảm bảo quyền bảo hộ công dân Việt Nam.

Chiều 23/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quyết định xử phạt hành chính 38 trong số 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh”. Trong đó, 34 người (trên 18 tuổi) bị xử phạt 4 triệu đồng/người, 4 người (từ 16 đến dưới 18 tuổi) bị xử phạt 2 triệu đồng. Hai trường hợp không bị xử phạt là người dưới 16 tuổi.

Khoảng 17h30 ngày 23/8, chính quyền tỉnh An Giang trao cho 40 người mỗi người 1,5 triệu đồng để làm lộ phí về quê từ nguồn kinh phí vận động từ các sở, ban, ngành tỉnh và các nhà hảo tâm trên địa bàn.

