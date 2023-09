Vụ '4 tiếp viên hàng không xách ma túy' vào báo cáo gửi Thường vụ Quốc hội

Truy nã gần 4.400 đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Theo Ủy ban Tư pháp, chất lượng hoạt động điều tra còn một số hạn chế trong thu thập, đánh giá chứng cứ.

Số trường hợp Cơ quan điều tra phải đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm và hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm có giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn 13 trường hợp.

Đáng chú ý, Ủy ban Tư pháp cho biết số đối tượng truy nã mặc dù giảm hơn 11%, nhưng vẫn còn số lượng rất lớn (gần 8.700), trong đó số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm là gần 4.400.

Cơ quan này cũng nêu thực trạng vẫn để xảy ra một số trường hợp dùng nhục hình trong giai đoạn điều tra.