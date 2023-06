Vụ 4 người mẫu Việt giành chỗ, quát tháo ở buổi chụp hình chỉ là chiêu trò?

Kết thúc tập đầu của The Face Vietnam 2023, nhiều khán giả bàn tán vì những "drama" trong chương trình. Phần ghi hình hiệu của bốn giám khảo gây ra cuộc tranh luận chỉ vì giành chỗ đứng.

Trong khi đó, khán giả ngán ngẩm vì quá nhiều yếu tố mang tính chiêu trò trong truyền hình thực tế.

Cãi nhau vì giành chỗ đứng

Trở lại sau 5 năm, The Face được khán giả mong đợi là chương trình đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu, hạn chế tối đa drama trong show người mẫu. Tuy nhiên, sau tập 1, khán giả vẫn chứng kiến nhiều màn tranh giành khá gay gắt.

Ban đầu là việc lựa chọn thí sinh, nhưng điều khán giả thấy khó hiểu hơn là màn tranh giành chỗ đứng của huấn luyện viên lúc 4h sáng, làm khó ê-kíp dù quay gần 24 giờ.

Vụ việc bắt đầu khi nhà sản xuất yêu cầu 4 huấn luyện viên bốc thăm vị trí đứng. Ban đầu, Minh Triệu và Kỳ Duyên đồng ý nhưng sau đó phát hiện họ không đứng cùng nhau, từ chối ghi hình.

Lý do Kỳ Duyên - Minh Triệu đưa ra là hai người cùng team, không thể đứng hai bên cách xa nhau khiến khán giả hiểu lầm họ là hai người riêng biệt. Minh Triệu đưa ra lý do "đầu óc không còn minh mẫn do quay đêm" và yêu cầu được đứng gần nhau.