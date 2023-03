Vụ 31 học sinh ngộ độc: Xác định 4 người lạ mặt phát bóng bay trước trường

Sáng 24/3, trao đổi PV Dân trí, ông Võ Trung Dũng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận cơ quan công an đã xác định 4 người lạ mặt phát bóng bay tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng nghi là nguyên nhân khiến học sinh bị ngộ độc phải nhập viện.

Ông Dũng cho biết thêm, qua rà soát camera an ninh, Công an huyện Lắk đã phát hiện và mời 4 người (3 nữ, 1 nam) đến cơ quan công an để làm việc. Trong 4 người này, có 2 người mang quốc tịch nước ngoài.