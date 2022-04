Vụ 3 người cùng một gia đình tử vong: Bắt bị can sống cùng các nạn nhân

Sáng 5/4, ông Trần Văn H. (SN 1956) đi từ vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại tử vong trên vũng máu ở nhà sau.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường phát hiện Nguyễn Hoàng Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, sức khỏe Lên ổn định xuất viện thì công an khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, công an đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.