Vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ: Con gái cả đã tử vong

Liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên do mâu thuẫn chuyện đất đai, tối 18/11, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận với Gia Đình Xã Hội, người con gái cả đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Trung Hòa, người phụ nữ này tên Đỗ Thị Định, sinh năm 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa.