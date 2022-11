Vụ 3 con gái tưới xăng đốt mẹ: 'Cô ấy đã khóc lóc nói hối hận'

Anh T. sợ rằng vợ mình không qua khỏi vì dù đã ly thân nhiều năm nhưng người phụ nữ này vẫn là mẹ 2 con của anh và anh vẫn quan tâm.

“Cô ấy đã khóc lóc nói hối hận. Việc xảy ra tôi biết rằng cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó tội bất hiếu là tội lớn nhất của mỗi người con.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có khoảng thời gian 6 năm sống cùng nhau nên tôi biết tính của vợ mình không xấu nhưng tâm lý dễ bị kích động, khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát. Những người thực sự hư hỏng phải cả quá trình dài, khó cải tạo, ở quê cô ấy sống dung dị bình thường nhưng dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. nói với tờ báo trên.

Chăm vợ ở viện được vài ngày, do đang làm quản lý cho một công ty và chăm sóc các con nên anh T. đã thuê người giúp việc chi phí 600.000 đồng/ngày. Anh hàng ngày cẫn cố thu xếp công việc, lo tiền chạy chữa cho chị Đ.

Theo anh T. trên mạng xã hội không ít người đã "quá nặng nề" bàn tán mọi việc khiến gia đình càng thêm mệt mỏi. Anh cho rằng, lỗi lầm của vợ cùng như chị em vợ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng các con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất.