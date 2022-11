Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: 'Mẹ tôi khóc vì đau khổ, vì xấu hổ'

Nghe lời chị và các em, tôi cùng mẹ lấp dần cái ao nơi căn nhà xảy ra vụ việc (khu vực đất tôi xây căn nhà trước đây là cái ao). Thế nhưng, từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, em gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do 'đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng'. Chính vì thế mà 3 chị em gái 'không bằng lòng'.

Vụ việc cũng đã được UBND xã tổ chức hoà giải ba lần, song bất thành. Gia đình tự xin hoà giải nội bộ nhưng "rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn", anh Điển nói với Vietnamnet.

Anh Điển thông tin thêm: “Hiện tại mảnh đất của bố mẹ tôi chưa chia cho ai cả. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ tôi có nói bà đang còn sống nên "không chia cho đứa nào cả"… Vì bà sợ chia ra thì chị và các em bán mất, rồi chị em trong nhà sống mỗi đứa một nơi, còn bà thì "về già nằm co ra đó, ai về chăm nom" nên bà không chia”.

Tuy nhiên, trước áp lực của 3 cô con gái, mẹ tôi cũng đồng ý là chia cho 3 người 3 suất đất ở bên trong. Nhưng 3 người vẫn không bằng lòng, họ cứ tưởng đất đó (mảnh đất mặt đường đã xây nhà mới - PV) mẹ và tôi làm tài sản riêng nên mới xảy ra cơ sự như vậy”.

"Mẹ tôi vừa đau khổ, vừa xấu hổ với mọi người"