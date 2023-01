Vụ 3 cán bộ hải quan bị bắt: "Làm luật" hơn 5.000 lượt xe

Sau khi nhận được thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An thống nhất kế hoạch khám xét; quá trình khám xét đã kiểm sát chặt chẽ thủ tục, trình tự thực hiện; việc thu giữ, niêm phong tài liệu; việc lập biên bản khám xét; thành phần tham gia khám xét được thực hiện đúng quy định.

Ngày 29/12/2022, Phòng 3 (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An) tham mưu lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn về tội "Nhận hối lộ", gồm: Phan Văn Nhâm (SN 1964, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) - Chi cục trưởng; Ngô Xuân Khang (SN 1968, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) - Đội trưởng Đội nghiệp vụ; Đặng Minh Sơn (SN 1973; trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) - Công chức Đội nghiệp vụ.

Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Hòa về tội "Đưa hối lộ".