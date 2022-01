Vụ 3 bị cáo trắng án ở 2 phiên tòa: Chia sẻ của nữ chủ tọa phiên phúc thẩm

Ngày 24-1, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của VKS, bác kháng cáo của nguyên đơn dân sự và giữ nguyên phán quyết của án sơ thẩm, tuyên các ông Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1957), Văn Công Đường (sinh năm 1956) và Đặng Văn Chiến (sinh năm 1968) không phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.



Những hợp đồng mua bán lúa mì



Phần luận tội, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại. Tuy nhiên, HĐXX đưa ra 10 nhận định đồng tình với án sơ thẩm về 51 điểm bác quan điểm buộc tội của VKS.



Ở giai đoạn phúc thẩm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc triệu tập người liên quan, người làm chứng… đến phiên tòa để làm rõ mọi vấn đề gặp nhiều khó khăn. Do đó, hồ sơ kéo dài cả năm, đến nay mới xét xử.



Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Sinh và ông Chiến có mặt, còn ông Đường do đang mắc bệnh hiểm nghèo nên xin xét xử vắng mặt.