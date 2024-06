Vụ 2 trẻ đuối nước trong bể bơi ở Quảng Ninh: Cháu bé thứ 2 tử vong

Căn hộ trên do ông Đặng Minh T. (30 tuổi, ở Hà Nội) làm chủ. Căn hộ có bể bơi bên cạnh, khu vực bể sâu nhất là 1,4m.

Ngày 3/6, có một gia đình 4 người ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến thuê căn hộ trên để nghỉ dưỡng từ 14h cùng ngày gồm người chồng 28 tuổi, vợ 27 tuổi và 2 con là 2 cháu bé nói trên.

Trong lúc bố mẹ không để ý, 2 cháu bé đã bị ngã xuống bể bơi dẫn đến đuối nước. Gia đình lập tức đưa 2 cháu đi bệnh viện nhưng cháu C. đã tử vong ngay sau đó do bị tổn thương não không hồi phục, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận, suy gan, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng do ngạt nước.

Còn cháu A. bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước, được bác sĩ điều trị lọc máu tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.