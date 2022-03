Vụ 2 mẹ con tử vong ở khu điều trị F0: Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh nói gì?

Như tin đã đưa, vào chiều tối qua (30/3), nhân viên Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (Hải Dương) bất ngờ phát hiện bệnh nhân V.T.B.N (SN 1979) cùng con trai Đ.B.A.Q (SN 2020), trú tại phường Sao Đỏ (cùng TP. Chí Linh) nằm tử vong dưới nền nhà phòng bệnh, sau đó vụ việc được lãnh đạo trung tâm thông báo cho cơ quan Công an.

"Vì thời điểm xảy ra vụ việc không có ai nhìn thấy, không có ai chứng kiến và xảy ra ở phòng bệnh bên cạnh chứ không phải ở phòng bệnh nhân điều trị, do đó, chúng tôi đã trích xuất camera và thông báo cho cơ quan công an", ông Lân cho biết.

Liên qua đến vụ việc nói trên, trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Ngọc Lân – Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (Hải Dương) thông tin, vào tối 28/3, cháu Q. sốt gần 40 độ, mắc COVID-19 nên được gia đình chị N. đưa vào trung tâm và điều trị ở khu vực bệnh nhân F0. Trong khi đó, bản thân chị N. cũng mắc COVID-19 nhưng chỉ có biểu hiện (cảm giác) tức ngực, còn lại không có triệu trứng. Quá trình điều trị đến ngày hôm qua cháu bé đã khỏe mạnh bình thường.

