Vụ 2 du khách bị cướp trên phố cổ: "Tôi không muốn họ ác cảm về Việt Nam"

Theo anh Hải, sau khi nói chuyện và trấn an tâm lý 2 nữ du khách, một lúc lâu sau anh đã giúp họ yên tâm, tin tưởng và hợp tác với anh. Qua lời kể của 2 bạn nữ được biết họ tới từ Nga, cả hai đều sinh năm 2000 và đến Việt Nam để du lịch.

Hai nữ du khách kể lại, họ gọi taxi và nhờ tài xế cắm sạc điện thoại trên xe; sau đó cả hai nói tài xế chờ để họ đổi tiền USD sang tiền Việt Nam. Bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo tất cả đồ dùng của 2 nữ du khách.

Anh Hải cho biết, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, anh đã hỗ trợ 2 nữ du khách đến trụ sở Công an phường Hàng Bông để trình báo, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên phía công an bảo họ về nhờ nhân viên khách sạn viết trình báo để xử lý.