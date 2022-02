Vụ 2 chị em ruột bị tai nạn: Thêm một nạn nhân tử vong

Vào thời điểm này, chiếc xe tải mang BKS 37C-255.14 (chưa rõ danh tính tài xế) khi lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 37N1 - 333.24 do chị H.T.O. (SN 1990, trú xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ) điều khiển chở theo em gái là H.T.A. (SN 1992).

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30' ngày 17/2 trên tỉnh lộ 538 (đường 22 cũ), đoạn qua địa bàn xóm Kim Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 chị em ngã mạnh xuống bên đường. Vụ việc khiến chị A. tử vong tại chỗ, còn người chị gái đi cùng bị thương rất nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên chị O. cũng không qua khỏi.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Còn chiếc xe ô tô lao xuống sang phía trái đường. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.