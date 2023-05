Vụ 2 chân cháy xém ở Bình Dương: Nạn nhân là nam giới, không phải nữ

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phát đi thông báo truy tìm người. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra.

Hiện trường nơi người dân phát hiện 2 chân, tay bị cháy xém (Ảnh: Phạm Diện).

Tối 26/5, Công an Bình Dương cũng đã công bố mẫu móng tay giả trong vụ án trên. Công an Bình Dương cũng phát đi thông báo đề nghị rà soát nhân viên công ty, người lao động trên địa bàn đang mất liên lạc.

Trong thông báo phát đi, Công an Bình Dương đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… trên địa bàn Bình Dương triển khai rà soát nhằm xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc.

Công an tỉnh Bình Dương cam kết những thông tin cá nhân trình báo có giá trị giúp công an làm rõ nhân thân, lai lịch tử thi, làm rõ đối tượng gây án... sẽ được bảo vệ bí mật và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng.