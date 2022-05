Vụ 2 anh em đuối nước dưới kênh: Làm rõ nhiều đoạn lan can bị khuyết

Đối diện vị trí 2 nạn nhân bị đuối nước có nhiều đoạn lan can bị khuyết và được người dân rào lại bằng lưới B40 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Khi phóng viên hỏi, vì sao nhiều vị trí tại kênh Sơ Rơ bị khuyết lan can nhưng không được căng dây, đặt bảng cảnh báo, ông Nhật cho biết đang kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và sẽ cung cấp thông tin sau.

"Các đơn vị liên quan đang liên hệ với chủ đầu tư để xác định lan can bị khuyết do kỹ thuật lúc xây dựng hay do trộm cắp", ông Nhật nói.