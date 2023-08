Vụ 13 cựu công an ‘ăn tiền’ của tội phạm ma túy: Các bị cáo thi nhau chối tội

Ngày 28/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, gồm: Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng công an phường), Lê Văn Quý và Phan Văn Hòa (đều là cựu Phó trưởng công an phường) cùng 10 thuộc cấp về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trả lời HĐXX về việc ai là người chỉ đạo thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát tội phạm ma túy, bị cáo Lê Văn Quý cho hay, chủ trương này là do bị cáo Phạm Thanh Tuấn đưa ra.

Cũng khẳng định bị cáo Phạm Thanh Tuấn là người thành lập 2 tổ tuần tra, bị cáo Phan Văn Hòa khai bản thân đã nhiều lần phản đối chủ trương này và đề nghị chấn chỉnh lại việc giữ các đối tượng mà không xử lý.